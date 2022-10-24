Kopya çekmeyi engelleyen başlıklar sosyal medyanın gündemine oturdu

Filipinler'deki bir üniversite, öğrencilerinden ara sınavlar esnasında başkalarının kağıdını görmelerini engelleyen başlıklar takarak gelmesini istedi. Çağrıya oldukça yaratıcı bir şekilde yanıt veren öğrencileri, kafalarında yumurta kartonları, kasklar ve Cadılar Bayramı maskeleriyle sınıfları doldurarak kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Filipinlerde üniversite sınavları sırasında "kopya engelleyici başlıklar" takan öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada viral hale geldi.

Ülkenin batısındaki Legazpi şehrinde yer alan Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrencilerden, başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir başlık takmaları istendi. Birçoğu, karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden el yapımı şapkalar oluşturarak bu çağrıya yanıt verdi.

"GERÇEKTEN ETKİLİ"

BBC’ye konuşan ve üniversitede makine mühendisliği profesörü olan Mary Joy Mandane-Ortiz, fikrin "gerçekten etkili" olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, söz konusu yöntem, geçen Ekim ayının üçüncü haftasında yüzlerce öğrencinin girdiği son ara sınavlar için uygulandı. Prof. Dr. Mandane-Ortiz, öğrencilerden ilk isteğinin öğrencilerin kağıttan "basit" bir tasarım yapmaları olduğunu söyledi.

Mandane-Ortiz’in açıklamasına göre, öğrencilerin bazıları etrafta buldukları herhangi bir hurdayla "sadece beş dakika" içinde karmaşık başlıklar geliştirdi. Diğerleri ise görevi özeti yerine getirmek için şapka, kask veya Cadılar Bayramı maskeleri taktı.

Diğer taraftan, Mandane-Ortiz’in, gençlerin kopya engelleyici başlıklar giydiğini gösteren bir Facebook paylaşımları, birkaç gün içinde binlerce beğeni topladı ve Filipinli medya kuruluşlarından ilgi gördü.

"KİMSE KOPYA ÇEKMEDİ"

Mandane-Ortiz, son olarak öğrencilerinin bu yıl daha iyi performans gösterdiğini belirterek, “Birçok öğrenci bu yıl sınavlarını erken bitirdi ve kimse kopya çekmedi” dedi.

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24/10/2022 20:09