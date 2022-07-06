Korahan: Şeffaf bir şekilde araştırıp, sonucunu açıklayacağız

Sayıştay Başkanı Osman Korahan, kamunun mali deneyim görevini yerine getirmek adına, son üç gündür ülke gündeminden düşmeyen “ihalesiz yakıt alımı” ile ilgili denetçi görevlendirildiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’a özel açıklama yapan Korahan, “Geçmişte de ihalesiz yakıt alımı ile ilgili denetimi hızla tamamlayarak, kamuoyuna açıklamıştık. Şu anda, Resmî Gazetede yayınlanan alımlarla ilgili araştırma sürecini bugün başlattık” dedi.

Korahan, Sayıştay Başkanlığı’nın yaptırım gücü olmadığını, hazırladıkları raporu Cumhuriyet Meclisi ve tüm taraflarla paylaşacağını anımsatarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz, hızlıca sözleşmeleri talep ettik. Burada kafalarda taşıma ücretleri başta olmak üzere çok sayıda soru işareti var.

Sayıştay Başkanlığı’nın görev alanı içerisinde gerekli denetimi yaparak, en erken zamanda raporumuzu ilgili makamlara sunacağız.

Bizim görevimiz orada bitiyor. Bir kusur bulunması dahilinde, yetki adli makamlara geçiyor. Biz görevimizi en hızlı şekilde ve tam yapmakta kararlıyız. Tekrar ediyorum, kamuoyunda en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde, şeffaf bir raporu en hızlı sürede hazırlayacağız. Denetçi arkadaşlarıma sonsuz güven duyuyorum.”

Anımsanacağı üzere, Erhan Arıklı dönemine ait, ihale iptalleri ve ihalesiz yakıt alımları ile ilgili, Sayıştay Başkanlığı raporunda ciddi ihmal, kusur ve hem Kıb- Tek hem de vatandaşları mağdur eden kusurlar ortaya çıkarılmıştı.

Sayıştay raporuna rağmen, o dönemki şaibeli alımlarla ilgili hiçbir hukuki işlem polis ve savcılık tarafından başlatılmadı.

Ciddi ihmal bulgularına sahip Sayıştay raporu tozlu raflarda bekliyor

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06/07/2022 20:24