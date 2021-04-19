Koral Bozkurt: Güvenli hizmet vermek için planlamalarımızı tamamladık

Northernland Group Direktörü Koral Bozkurt, Covid-19 pandemisi nedeni ile tüm dünyayla birlikte ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirtti.

Pandemi nedeni ile yeni karar aldıklarını açıklayan Bozkurt, NorthernLand merkez binası içerisinde katlar arasında geçişleri düzenlediklerini ve rotasyonlu çalışma sistemini ile üç vardiya olacak şekilde planlayıp, evrensel güvenlik ölçülerini uygulamaya koyduklarını söyledi. Bozkurt, salgın tedbirlerinin tüm şantiye ve ofislerinde daha çok güçlendirildiğini açıkladı.

Koral Bozkurt'un açıklamasının tamamı şöyle:

Tüm dünyayla birlikte ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz.

NorthernLand olarak bu süreci hem ekonomik, hem de sağlık açısından en az hasarla atlatmak, ülkemize vereceğimiz en güzel armağandır.

Son bir hafta boyunca NorthernLand olarak ofisimizi kapatmış, hizmetlerimizi online sürdürmüştük.

Bu sürede testi pozitif olan bir arkadaşımız nedeniyle, tüm çalışanlarımız PCR testlerini yaptı, salgın tedbirleri tüm şantiye ve ofislerimizde çok daha güçlendirildi.

Yeni kararlar aldık. NorthernLand merkez binası içerisinde katlar arasında geçişleri düzenledik. Rotasyonlu çalışma sistemini ile üç vardiya olacak şekilde planlayıp, evrensel güvenlik ölçülerinde uygulamaya koyduk. Ofis dışı çalışan personelin; şantiyelerden ofise giriş- çıkışlarını kontrol altına aldık.

NorthernLand olarak sizlere güvenli ve sürdürülebilir hizmet vermek için planlamalarımızı tamamladık.

Amacımız, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan şirketimizin kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmesi, sizlerin ve personelimizin en üst düzeyde korunmasıdır.

Temennim, ülkemizde üretimi artıracak, ekonomiyi geliştirecek adımlarım atılmasıdır.

Biz NorthernLand olarak her zaman üretmeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

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19/04/2021 15:36