Koral Bozkurt: Tutkumuz, aşkımız, gururumuz 77 yaşında

Mağusa Türk Gücü kuruluşunun 77.yaşını kutluyor.1945 yılında kurulan MTG'de başkan Koral Bozkurt'un açıklaması şöyle,

"Tutkumuz, aşkımız, gururumuz 77 yaşında.

Gazi Mağusa'nın simgesi, ülkemiz futbolunun mihenk taşı Mağusa Türk Gücü spor kulübümüz 77 yaşında.

77 yıl önce, Mağusa gençliğinin bir arada olması ve Mağusa türkünü temsil etmek için, kurulan Mağusa Türk Gücü 77 yıldır bu misyonunu başarı ile yerine getiriyıor.

77 yıldır olduğu gibi, Kıbrıs Türk futbolunda zirvede, zirve yarışının içerisindeyiz.

Yüzlerce çocuğumuzu ve gencinizi kucaklıyor, onları, Atatürk’ün “zeki, çevik ve iyi ahlaklı” kültürüne uygun birer birey olarak geleceğe hazırlıyoruz.

75 ve 76'ıncı yıllarımızda olduğu gibi, 77’inci yılımızda da Şampiyon olmak için çalışıyoruz.

Mağusa Türk Gücü mazisine yakışır bir hedefi gerçekleştirmek için tek yumruk olduk.

Bu 77 yılda, taraftar, yönetici ve sporcu olarak kulübümüze gönül vermiş, bu ülke için çalışmış, ülke futbolunda güzel hikayeler yazmış herkese saygı ve sevgiyle selamlarken, hayatta olmayanların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Mağusa Türk Gücü ismini geleceğe taşımak, bu süreci başarılarla taçlandırmak her MTG taraftarının önceliği olmaya devam edecektir.

Tutkumuz, aşkımız, gururumuz Mağusa Türk Gücü’nin 77’nci yaşı kutlu olsun.

Bu habere tepkiniz:



17/03/2022 16:10