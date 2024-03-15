Koral Bozkurt'tan Fikri Arkıner için önemli çağrı

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15/03/2024

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Koral Bozkurt'tan Fikri Arkıner için önemli çağrı

MTG Başkanı Koral Bozkurt geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan MTG yöneticisi Fikri Arkıner için bir çağrı yaptı.

Bozkurt'un paylaşımı şöyle:

Arkadaşlar bilirim hepsiniz Fikri’yi çok seversiniz. O yokken dükkanına gidip yemek yemek içmek hepsinize zor gelir. Yalnız hayatın gerçekleri var. Gardaşımız hastahanede uyurken çalışan bir dükkanı, çalışanları var. Bugün geçtim dükkan boş. Ona ve emanetine yarından itibaren sahip çıkalım . Doğrusu bu

 

15/03/2024 18:30
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