Koral Çağman istifasını Başbakan'a sundu

 Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’nın istifasını Başbakan’a sunduğunu kaydetti.

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22/06/2021

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Koral Çağman istifasını Başbakan'a sundu

 Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’nın istifasını Başbakan’a sunduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Özcafer, Çağman’ın istifasının net olduğunu, bundan sonraki süreci Başbakan’ın yöneteceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine ise Özcafer, bakanlığa atamanın tamamen DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun uhdesinde olduğunu söyledi. Özcafer, istifasını sunan Çağman henüz görevdeyken isim zikredilmesinin de doğru olmadığını kaydett

22/06/2021 09:28
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TAGS: Koral Çağman
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