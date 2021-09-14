Koray Avcı’nın acı günü

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Avcı, cenazede çelenk yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi.

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14/09/2021

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Koray Avcı’nın acı günü

Koray Avcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla babasının vefat haberini duyurdu.

Avcı paylaşımına, “Babamız Veysel Medet Avcı’yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV’e bağış yapılmasını rica ederiz” notunu düştü.

 

14/09/2021 09:26
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TAGS: Koray Avcı, magazin, Veysel Medet Avcı
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