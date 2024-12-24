Koray Hasan Özteknik Disiplin Kurulu’na Sevk Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla, Yenicami AK oyuncusu Koray Hasan Özteknik’i disiplin kuruluna sevk etti.

21369 maç numarası ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’ndaki Yenicami AK - Doğan Türk Birliği karşılaşmasında, Koray Hasan Özteknik’in KTFF Süper Lig Statüsü’nün 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasına aykırı davrandığı ve KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’ni ihlal ettiği bildirildi.

Soruşturma Merci, söz konusu ihlaller nedeniyle oyuncunun KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Gelişmelerin, kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda netlik kazanması bekleniyor.