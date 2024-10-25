Kordon Boyunda Girne Kahvecisi hizmete girdi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kordonboyu’nda Kıbrıs usulü yiyecek ve içecekler ile hasır sandalyeleriyle Girne Kahvecisi’nin hizmete girdiğini duyurdu.

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25/10/2024

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Kordon Boyunda Girne Kahvecisi hizmete girdi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kordonboyu’nda Kıbrıs usulü yiyecek ve içecekler ile hasır sandalyeleriyle Girne Kahvecisi’nin hizmete girdiğini duyurdu.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Kordon Boyu projesi kapsamında 2 büfe/cafe planlamıştık.

Bir tanesini bilinir bir markaya kiralamayı diğerini de belediyenin işletmesini sağlayarak en dar gelirli vatandaşlarımıza da denize sıfır çay kahve içme imkanı sağlamayı planlamıştık.

Özetle önce hayal ettik sonra yaptık.

Kıbrıs usulü yiyecek, içecek ve hasır sandalyeleriyle GİRNE KAHVECİSİ hizmetinizde…"

25/10/2024 09:52
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TAGS: Girne Kahvecisi
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