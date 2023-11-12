Korelilerin 2 bin yıllık uygulaması, mutlu bir yaşam sürmenizi sağlayabilir

Yakın bir ilişkiyi paylaşanlar arasındaki derin bağlılık duygusunu ifade eden jeong kavramı, 2 bin yılı aşkın bir süredir Kore kültürünün temel yapı taşlarından biri.

Bu kuvvetli bağlar, herkes ve her şey arasında kurulabilir.

Jeong, bir topluluğun tüm üyelerinin kolektif bir şekilde sosyal sorumluluğa sahip olduğu fikrine dayanıyor ve bu kültür paylaşılan deneyimlerle gelişiyor.

Hayatınızda bu kavrama göre yapacağınız küçük değişiklikler, mutluluğunuza katkı sunabilir.

Herkes sevgiye ve iletişim kurmaya ihtiyaç duyar.

Fakat günlük hayatın koşuşturması ve kurulan yüzeysel ilişkilere kendimizi kaptırmak jeongun ortaya çıkmasına engel olabilir.

Koreli psikolog Dr. Jihee Cho, danışanlarına sık sık jeongtan bahsettiğini söylüyor ve uygulamaya çalışmalarını tavsiye ediyor.

Cho'nun daha mutlu bir yaşam sürmek için 6 tavsiyesi şöyle:

1- Sevdiklerinizle düzenli, kaliteli vakit geçirin

Aileniz veya arkadaşlarınızla planladığınız etkinlikleri takviminize not alın.

Sevdiklerinizle sıradan bir yemek yiyin, uzun yürüyüşlere çıkın ya da koyu sohbetlere dalın.

Fakat ne olursa olsun birlikte geçirdiğiniz zamanı korumaya özen gösterin.

Birlikte geçirilen vakit, teknolojinin sağlayamayacağı şeyleri sunar. Yüz yüze görüşmek, yeniden bağlantı kurmaya, deneyimleri paylaşmaya, karşılıklı destek olmaya ve aidiyet duygusunun güçlenmesine olanak sağlar.

2. Bir işin ucundan tutun, yardım edin

Çevrenizdeki kişilere yardım etmeyi düşünün.

Ev işlerine yardımcı olmak ya da sizden fikir almak isteyen kişileri yargılamadan dinlemek ve tavsiye vermek içinizdeki jeong kavramını güçlendirebilir.

3- Anlamlı buluşmalar düzenleyin

Çevrenizdekileri bir araya getirin ve herkesin ortak anılar yaratmasını sağlayın.

Güzel bir sofra kurabilir ve katılanların kendi kültürlerine göre yöresel yemekler hazırlayabilirsiniz.

Belki orada farklı diller öğrenilebilir, farklı geleneklerle temas kurulabilir.

4- Yeni çevrelere dahil olun

İş yerinizde, okulunuzda, gittiğiniz spor salonunda ya da komşularınıza kendinizi daha fazla tanıtın.

Ya da yaşadığınız çevrede yeni bir sosyal çevreye katılmak için araştırmalar yapabilirsiniz.

5- Açık olun, paylaşın

Jeong kavramında açık ve kendine has olmak en temel noktaların başında geliyor. Kendinizi kararsız, boşlukta hissettiren düşünceleriniz olsa bile bu duygu ve deneyimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Paylaşmaktan korkmayı bıraktığınız an kendinizi ve başkalarını anlamak için fırsatlar yaratmış olursunuz.

6- O ana odaklanmaya çalışın, dinleyin

Dikkatinizi toplayın ve bulunduğunuz anda kalmaya özen gösterin.

Bunu yapmanın basit bir yolu var: Çevrenizde dikkatinizi dağıtacak şeyleri bir kenara bırakın ve başkalarının dediklerini can kulağıyla dinleyin.

Herkesin dinlenmeye, sesini duyurmaya ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Kaynak: Independent