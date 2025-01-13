Korhan Acapulco Live'da harikalar yaratıyor 

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13/01/2025

Korhan Acapulco Live'da harikalar yaratıyor 

Kıbrıs eğlence hayatına farklı bir soluk getiren Acapulco Live da cumartesi gecesi sahne alan Korhan Saygıner hayranlarına unutulmaz saatler yaşatmaya devam ediyor. 
 gecede ilk olarak sahne alan Gediz yaptığı şovlarla beğeni kazanırken ardından sahne alan oryantal ekibi ise dikkat çekti. 
 Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Korhan Saygıner özel orkestrasıyla fark yaratmaya davam edemiyor. 
  Gecede bir çok sanatçının şarkılarına yer verirlen Ferdi Tayfur şarkısında ise gelen konuklar hep bir ağızdan söyledi. 
 İki saat kaldığı sahnede gecenin finalini ise İzmir marşıyla yaptı.

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TAGS: Korhan Acapulco Live, haber
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