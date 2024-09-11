Korhan Saygıner'den 'Şampiyon Melekler' İçin Anlamlı Konser

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11/09/2024

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Korhan Saygıner'den 'Şampiyon Melekler' İçin Anlamlı Konser

Ünlü sanatçı Korhan Saygıner, Ada Beach Hotel sponsorluğunda 14 Eylül Cumartesi akşamı Moe Açık Hava Sahnesi'nde 18 kişilik seçkin orkestrasıyla Kıbrıslı ve Türkiye'deki sevenlerine konser verecek. Korhan Saygıner, konserde bilet satışlarının tüm gelirini "Şampiyon Melekler" için bağışlayacağını söyledi.

"FARK YARATIYORUZ"

Alacağınız her bilet, "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" yararına olacaktır. Şampiyon Meleklerimizin ismini hep birlikte yaşatalım.

 

 

11/09/2024 10:45
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TAGS: Korhan Saygıner
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