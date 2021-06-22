Korkmazhan: 45 günde üçüncü kez akaryakıta zam yapılması kabul edilemez

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümetin attığı her adımın halk aleyhine olduğunu ileri sürerek, “45 günde üçüncü kez akaryakıta zam yapılması, ekonomik yükün sürekli dar gelirli ve halkın omuzlarına yüklenmesi kabul edilemez” dedi.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, akaryakıta yapılan zammın iğneden ipliğe her kalemde zam getireceğini ve hayat pahalılığını arttıracağını belirterek, hükümetin, zam ve vergilerle halkın boğazına sarıldığını iddia etti. Korkmazhan, hükümetin, hayat pahalılığı ödeneğini de kaldırarak, çalışanları sefalete mahkûm ettiğini savundu.

Hükümetin her alanda keyfi bir politika izlediğini ileri süren Korkmazhan, hukukun, mahkeme kararlarının, Anayasa’nın ve Meclis İç Tüzüğü’nün yok sayıldığını iddia etti.

Seçim tarihini belirlemek ve ilgili yasal değişiklikleri yapmak için oluşturulan Ad-hoc komitenin oy çokluğu ile onaylandığını kaydeden Korkmazhan, “Anlaşılmaktadır ki UBP-DP-YDP hükümetini atayanlar ülkede dikensiz gül bahçesi yaratmaya, her türlü toplumsal muhalefeti sindirmeye, toplumsal iradeyi daha da berhava etmeye çalışmaktadırlar” iddialarında bulundu.

Meclis ve hükümet yapısının toplumsal iradeyi temsil etmediğini, bu şartlarda Meclis içinde de temsiliyetin anlamını yitirdiğini savunan Korkmazhan, tüm toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin sine-i millete dönmesi gerektiğini savunan Korkmazhan, “Yüzlerini halka dönmeliler, güçlerimizi birleştirmeli, sokak ve meydanları harekete geçirmeliyiz” dedi.

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22/06/2021 11:01