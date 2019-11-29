Korkmazhan: Başbakan Tatar açıklama yapmalı...

Sol Hareket, “İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar hakkında tutuklama emri verdiğini” iddia etti

ads
29/11/2019
HK

ads
Korkmazhan: Başbakan Tatar açıklama yapmalı...

Sol Hareket, “İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar hakkında tutuklama emri verdiğini” iddia ederek, Başbakan’dan bu konuda açıklama talep etti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Sn Tatar, hakkında neden tutuklama kararı bulunduğunu ve ne suç işlediğini açıklamalı, kamuoyunu aydınlatmalıdır” dedi.

29/11/2019 14:04
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Sol Hareket, Abdullah Korkmazhan, haber, kıbrıs, ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.