Korkmazhan: Başbakan Tatar açıklama yapmalı...

Sol Hareket, “İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar hakkında tutuklama emri verdiğini” iddia ederek, Başbakan’dan bu konuda açıklama talep etti.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Sn Tatar, hakkında neden tutuklama kararı bulunduğunu ve ne suç işlediğini açıklamalı, kamuoyunu aydınlatmalıdır” dedi.

29/11/2019 14:04