Korkmazhan: “Çözümsüz geçen zaman tüm Kıbrıslıların aleyhine”

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs'ta “çözümsüz geçen zamanın tüm Kıbrıslıların aleyhine olduğunu” söyledi.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Korkmazhan, Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin davetlisi olarak 4-7 Aralık tarihlerinde bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt temsilcileriyile birlikte Brüksel’e giderek, bazı temaslarda bulundu ve Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Kıbrıslı Türkler ve AB-Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesine İlişkin Perspektifler” başlıklı toplantıya katıldı.

Brüksel’deki temas ve toplantılarda, “Avrupa Birliği’nin erken federal çözüm ve birleşik Kıbrıs mücadelesine destek olması gerektiğini, Kıbrıslıların yeniden birleşmiş bir ülkede, barış içinde yaşamak istediklerini” belirten Korkmazhan, esas görevin “Kıbrıs çözüm güçlerine” düştüğünü belirtti.

“Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, tüm çözüm güçlerinin alışılmış yöntemleri ve mücadele biçimlerini sorgulamaları ve yeni yollar denemeleri gerektiği” görüşünü dile getiren Korkmazhan, “Kıbrıslılar olarak, temas ve diyalog kurmanın ötesine geçmeli, nasıl bir çözüm, nasıl bir ortak vatan istediğimizi tasarlamalı ve ortak mücadeleyi büyütmeliyiz. Yabancı ülkelerin ve toplum liderlerinin insafına bırakacağımız bir süreç Kıbrıs’ı erken çözüme taşımayacaktır. Bu gerçeği Crans Montana’da yaşayarak gördük” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinin belli olduğunu, BM parametreleri ve Guterres Çerçevesi’nin sorunu çözüm eşiğine getirdiğini” kaydeden Korkmazhan, “Yapmamız gereken, Kıbrıs çözüm güçleri olarak, bürokratik müzakere süreçlerine alternatif ve paralel müzakere ve çözüm süreçleri yaratmak, çözümü kendi kalemimiz ile yazmaktır. Bu bağlamda, çözüm yanlısı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımını sağlayacağımız çözüm komisyonları oluşturmalı ve halk olarak sürece müdahale de bulunmalıyız” dedi.

“Sol Hareket’in erken federal çözüm ve ortak vatan mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini” belirten Korkmazhan, her platformu bu yönde değerlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.