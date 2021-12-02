Korkmazhan: CTP’nin adaylık teklifini redettim

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Lefkoşa kontenjan adaylığı teklifi aldığının basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Korkmazhan, basına yansıyan haberlerin ardından birçok kesim tarafından teklif konusundaki cevabının sorulduğunu belirterek, Sol Hareket MYK’sı tarafından yaptığı değerlendirmenin ardından adaylık teklifini kabul etmediğini CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’a ilettiğini aktardı.

Abdullah Korkmazhan’ın paylaşımı şu şekilde:

Birçok arkadaş soruyor. Basına da yansıdı. CTP tarafından Lefkoşa kontenjan adaylığı teklifi aldığım doğrudur.

Herşeyden önce CTP camiasına teşekkür ederim. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirme sonrasında, adaylık teklifini kabul etmediğimi CTP Genel Sekreterine ilettim.

Kabul etmeme gerekçelerini, bir süredir yürüttüğümüz iş birliği çalışmaları ve seçimler ile ilgili tavrımızı Sol Hareket olarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

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02/12/2021 22:11