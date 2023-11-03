Korkmazhan’dan çağrı

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan, halka, Kıbrıs Barış Konseyi’nin, pazar günü düzenleyeceği “Filistin Halkıyla Dayanışma” etkinliğine katılma çağrısı yaptı.

Korkmazhan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ABD ve AB emperyalizminin desteği ile Filistin’de soykırım uyguladığını belirterek, “Filistin ve Gazze’de yaşananların Nazi faşizminden farksız olduğunu” kaydetti.

Gazze’nin çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü, emperyalizm ve İsrail’in insanlığa karşı suç işlediğini ifade eden Korkmazhan, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Kıbrıs halkına savaşa karşı sesini yükseltme ve harekete geçme çağrısında bulunan Korkmazhan, “Kıbrıs Barış Konseyi’nin, ateşkes talebinin güçlendirilmesi ve İsrail devletinin Gazze’deki zulmüne son vermesi için 5 Kasım Pazar günü saat 16.00'da düzenleyeceği Filistin Halkıyla Dayanışma etkinliğine tüm halkımızı katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Korkmazhan, BM kararlarında öngörüldüğü şekilde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması taleplerini desteklediklerini belirtti.