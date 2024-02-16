Korkmazhan'ın kitabı Türkiye'de 'Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları ve Vretçalı Hoca Özker Özgür' ismiyle yayınlandı

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16/02/2024

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Korkmazhan'ın kitabı Türkiye'de 'Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları ve Vretçalı Hoca Özker Özgür' ismiyle yayınlandı

Kıbrıs baskısı Baranga Yayınları tarafından yayınlanan Dr. Abdullah Korkmazhan’ın kaleme aldığı “Vretçalı Hoca Özker Özgür 1940-2005” kitabı, Türkiye’de Koyu Siyah Yayınları tarafından “Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları ve Vretçalı Hoca Özker Özgür” ismiyle yayınlandı.

Konuyla ilgili Baranga Yayınlarından yapılan açıklamada, böylece kitabın Türkiye’deki kitapçılardan ve online satış platformlarından da temin edilebileceği dile getirildi.

16/02/2024 09:37
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TAGS: Korkmazhan, kitap, Türkiye, yaynlandı,
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