Korkulan oldu: Yanardağ patladı, lavlar yayılıyor, ülkede büyük panik

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes'te son bir aydır hareketlendiği tespit edilen yanardağ dün patladı. Son haftalarda hareketliliğin had safhaya çıktığı yanardağın yaratacağı tahribatı azaltmak için yetkililer bölgeyi bir süre önce boşaltmıştı.

Yaklaşık 4 bin insanın yaşadığı Grindavik ve jeotermal spa merkezi de boşaltılmıştı.

Meteoroloji yetkilileri, "Uyarı, Grindavik'in kuzeyinde yanardağ patlaması başladı" açıklamasını yaptı. Başkent Reykjavik'in 40 kilometre güneybatısındaki yanardağın patlaması büyük endişe yaratırken, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nın açık olduğu fakat bazı seferlerde aksama yaşanabileceği açıklandı.

Resmi makamların yayınladığı fotoğraflarda parlak yeşil ve turuncu renkli lavların gökyüzünü aydınlattığı ve lavların hızla yayıldığı görülüyor.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, "Sismik hareketlilik patlamanın Grindavik yönüne doğru devam edeceğini gösteriyor. Dünyanın yüzeyinceki çatlak 3.5 kilometre uzunluğunda ve genişlemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı. Yetkililer saniyede 100 ile 200 metreküplük lavın aktığını ve bu oranın önceki patlamalardan çok daha büyük olduğunu da duyurdu.

Öte yandan yanardağın patlamasından sonra çok sayıda İzlandalı bütün uyarılara rağmen olay yerine giderek patlama anına tanıklık etti. Yetkililer bölgeden uzak durulması gerektiğini açıklasa da çok sayıda İzlandalı "maceracı" konvoy oluşturarak lavların yakınına gitti. Havadan çekilen fotoğraflarda otomobillerin kratere doğru ilerlediği konvoy görüntülendi.