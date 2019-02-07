HABER KIBRIS

Korkutan açıklama: Yıkım olur

ads
07/02/2019

Korkutan açıklama: Yıkım olur

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani,  İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının "yıkıcı" sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

Tajani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından  basına açıklamalarda bulundu.

Gelişmelerden endişe duyduğunu belirten Tajani, "İnsani ve ekonomik  yıkıma haftalar kaldı. Anlaşmasız Brexit'in aslı bu. Çok tehlikeli bir çözüm."  ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tajani ile May görüşmesine katılan AP Brexit Müzakerecisi  Guy Verhofstadt, İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'in May'e yazdığı  mektubu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşik Krallık ile AB arasında  gümrük birliğini kabul etmesi halinde May'in Brexit planını destekleyeceğini  söyledi.

Corbyn, May'e yazdığı mektupta, Brexit anlaşmasına destek vermek için  koşullarını iletmişti. Corbyn'in koşulları arasında AB ile kalıcı bir gümrük  birliğine gidilmesi, işçi haklarında AB ile aynı düzeyin korunmasıyla AB'nin  çevre ve eğitim gibi alanlardaki kurumlarına katılım yer almıştı.

 

May Brüksel'de

Başbakan May, parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını  revize edebilmek için bugün Brüksel'de temaslarda bulunuyor.

May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini"  değiştirmeyi amaçlıyor.

İngiliz parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde  İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına  Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu  maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına  çalışacak.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması  imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna  ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB  üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri  sürüyordu.

 

Yeni oylama en geç 14 Şubat'ta

May'in AB'den istediği tavizleri alması durumunda revize edilmiş  Brexit anlaşmasını 13 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor. May, bunun  başaramaması halinde ise 14 Şubat'ta parlamentoya bir dizi farklı Brexit  senaryosunu oylama imkanı vereceğini ilan etti.

Öte yandan, İngiltere'nin normal takvime göre AB'den ayrılacağı 29  Mart'a 50 gün kaldı.

Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile  İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler,  tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması  gerekecek.

Siyasi gözlemciler daralan takvim içinde Brexit tarihinin ertelenme  ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

May'in Brexit anlaşması15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam  Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız  Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda  sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın  onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı  yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Korkutan açıklama: Yıkım olur, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.