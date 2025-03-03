Korkutan araştırma: Sadece 5 günde etkisini gösteriyor

Alman bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığını ortaya çıkardı. Artı49'un haberine göre, Tübingen Üniversitesi'ne bağlı Helmholtz Münih Diyabet Araştırma ve Metabolik Hastalıklar Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada bu tür gıdaların beynin insülin duyarlılığını bozduğunu ve karaciğer yağlanmasını hızlandırdığını gözler önüne serdi. Üstelik bu etkiler sadece 5 gün gibi kısa bir sürede belirginleşiyor.

Araştırma, sağlıklı bireylerde bile aşırı işlenmiş gıda tüketiminin insülin direncini artırarak, beyin aracılığıyla metabolizma ve iştah düzenlemesini olumsuz etkilediğini gösterdi. İnsülin, beynin iştah ve metabolizmayı düzenleyen bir hormonu olarak biliniyor, UPF’lerin tetiklediği insülin direnci ise zaman içerisinde obezite ve bilişsel bozukluklara neden olabilir.

DENEY SONUCU ŞAŞIRTTI

Gerçekleştirilen deneyde 19-27 yaş arasındaki sağlıklı erkek katılımcılar 2 gruba ayrıldı. Bir grup, normal beslenmelerine ek olarak 5 gün boyunca 1200 ekstra kalori aşırı işlenmiş atıştırmalıklardan aldı. Diğer grup ise alıştıkları şekilde beslenmeye devam etti. Sonuçlar, aşırı işlenmiş gıda tüketen grubun beyinlerinde ciddi bir insülin duyarsızlaşma yaşadığını ve karaciğer yağlanmalarının hızla arttığını gösterdi.

Beyin sağlığına dair başka bir önemli bulgu ise, aşırı işlenmiş gıdaların beynin ödül mekanizmalarını değiştirmesi oldu. Araştırmacılar, yalnızca 5 günlük kötü beslenme sürecinin, sağlıksız yiyeceklere olan duyarlılığı azaltarak, bu tür gıdalara karşı daha fazla cezalandırıcı tepki geliştirilmesine yol açtığını belirledi. Bu durum, beynin sağlıksız yeme alışkanlıklarına hızla alışabileceğini ve bu alışkanlıkların uzun vadede kalıcı hale gelebileceğini gösteriyor.