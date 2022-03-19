Korkutan kaza 2 kişi yaralandı!

Girne-Alsancak çevreyolunda bugün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00.30 sıralarında Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden (96 mlgr) İbrahim Polat yönetimindeki FU 501 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton sete aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan FU 501 plakalı araç takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü İbrahim Polat ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Girne’ de sakin Meryem Koca yaralanarak Dr. Girne Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alındılar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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19/03/2022 10:46