Korkutan kaza: 2 kişi yaralandı
18/07/2022
Bugün, saat 13.30 sıralarında, Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Mahmut Ergün (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru seyredip Arkın Vision isimli işyeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkış yapmak için bekleyen Erkan Meşeli (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.
Kaza sonu iki sürücüde yaralanıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması dvam ediyor…