Korkutan kaza: 2 kişi yaralandı

Bugün, saat 13.30 sıralarında, Haspolat’ta Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Mahmut Ergün (E-44) yönetimindeki KT 855 plakalı kamyonet araç ile batı istikametine doğru seyredip Arkın Vision isimli işyeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada Arkın Vision isimli işyeri kavşağından anayola çıkış yapmak için bekleyen Erkan Meşeli (E-47) yönetimindeki DB 383 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonu iki sürücüde yaralanıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması dvam ediyor…

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18/07/2022 17:45