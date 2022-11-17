İki araç çarpıştı: 3 yaralı

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17/11/2022

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İki araç çarpıştı: 3 yaralı

Ziyamet  - Kumyalı yolunda bu akşam, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi.

Mohammad Ali Erfani (E-37), yönetimindeki ZUE 914 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Emine Türkan (K-28) yönetimindeki EL 271 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EL 271 plakalı araç sürücüsü Emine Türkan ile ZUE 914 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mostafa Erfani (E-33) ve Mohammad Hossein Erfani (E-41) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

 Soruşturma devam etmektedir.

17/11/2022 19:10
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TAGS: kaza, çarpışma, ziyamet, polis, olay, kıbrıs
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