Korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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22/08/2024

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Korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa'da, Acil Durum Hastanesi araç park yerinde bir araç ile motosiklet çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da, Acil Durum Hastanesi araç park yeri boyunca VB 634 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Zeynep ÖZÇELİK (K-29) Barış Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada Barış Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Özcan Yücel (E-59) yönetimindeki YH 229 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

22/08/2024 20:29
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TAGS: Korkutan kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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