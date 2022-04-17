Korkuteli’nde ani ölüm!

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17/04/2022

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Korkuteli’nde ani ölüm!

Korkuteli’nde yaşayan 52 yaşındaki Mahmut ÇALIŞKAN dün saat 22:00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis basın bülteninde yer alan bir diğer habere göre geçen gün evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitiren Gazimağusa’da sakin Iyad Kayed Mohammad ALHAJ ISSA (E-47)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “şeker ve kalp hastalığı ile geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği belirtildi.

17/04/2022 12:03
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TAGS: Korkuteli, ölüm, haber
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