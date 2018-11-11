Korkuteli’nde HIRSIZLIK!

Korkuteli’nde, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Mustafa Şadanoğlu’na ait ambarda hırsızlık yapıldı.

Polis bülteninde yer alan habere göre dün 11:00-14:30 saatleri arasında, Korkuteli’nde, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Mustafa Şadanoğlu’na ait ambar olarak kullanılan eski deri fabrikasının duvarına hasar verildikten sonra içeriye girilmiş ve içerisinden çeşitli ebat ve ağırlıktaki fabrikaya ait hurda demirler çalınarak konu fabrikanın arka bahçesine taşıdı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.E.(E-31) tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.