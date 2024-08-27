Korkuteli'nde Spiral Makinesi Kazası: Hidayet Bakır Yaralandı

Korkuteli köyünde, evinin garajında spiral makinesiyle tahta keserken makineyi elinden kaçıran Hidayet Bakır (E-50) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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27/08/2024

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Korkuteli'nde Spiral Makinesi Kazası: Hidayet Bakır Yaralandı

Korkuteli'nde bugün saat 11:00 sularında meydana gelen ev kazasında 50 yaşındaki Hidayet Bakır yaralandı. Evinde bulunan garajda spiral makinesi ile tahta kesmek isteyen Bakır, makineyi kontrol edemeyerek elinden kaçırdı. Sağ omuz ve kolundan yaralanan Bakır, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınan Bakır'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

27/08/2024 15:42
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TAGS: haber, kıbrıs,
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