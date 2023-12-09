Korkutucu uyarı: 2024 yılı sıcaklıklarda dönüm noktası olacak

İngiltere meteoroloji kurumu Met Office’in tahminlerine göre gelecek yıl iklim tarihinde endişe verici bir dönüm noktası olacak.

Küresel 1,5°C sınırı Paris Anlaşması'nda belirlendi ve iklim değişikliğinin geri döndürülemez hale gelebileceği nokta olduğuna inanılıyor.

2023 şimdiye kadarki en sıcak yıl olurken, 2024'ün de şimdiden rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Met Office, El Niño'yla birlikte iklim değişikliğinin bunaltıcı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu söylüyor.

Bilim insanları gelecek yıl sıcaklıkların 1,34°C ila 1,58°C arasında olacağını tahmin ediyor.

2015 yılında ülkeler, küresel sıcaklığın 1,5°C'nin üzerine çıkmasını durdurma konusunda anlaşmıştı. Çünkü bu, iklimin tehlikeli derecede istikrarsız hale gelmeye başladığı nokta olarak kabul ediliyor.

Tahmini yürüten Dr. Nick Dunstone, bunun "iklim tarihinde kesinlikle bir dönüm noktası" olacağını söylüyor.

Met Offfice Profesörü Adam Scaife de "El Niño olayına ek olarak, Kuzey Atlantik ve Güney Okyanusu'nda anormal yüksek sıcaklıklar var ve iklim değişikliğiyle birlikte bu faktörler, yeni küresel sıcaklık aşırılıklarının nedenini oluşturuyor."

"Rekor kıran sıcaklıkların ana nedeni, Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana devam eden insan kaynaklı ısınmadır" dedi.