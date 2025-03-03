Korkutucu uyarı: Ekran süresi sosyal becerileri kısıtlıyor

Genel cerrah Vivek Murthy, gençlerin internette çok zaman harcadıklarını ve bunun sonucunda başkalarıyla yüz yüze sohbet etme yeteneklerini kaybettikleri konusunda uyardı.

Uzman, sosyal medyanın, gençlerde yaşlı nesillere göre daha az mutluluk ve daha çok yalnızlık yarattığı anlamına geldiğini söyledi.

Times’ın haberine göre, Dr. Murthy, “Gençlerle tanıştım ve çok net bir şekilde fark ettiğim şey, birçoğunun kişisel etkileşimlerin gücünün farkına varması, ancak hayatlarının giderek daha fazla çevrimiçi hale geldiğini hissetmesiydi.”

“Bu gerçek bir zorluk teşkil ediyor çünkü onlarla, özellikle de üniversite öğrencileriyle konuşurken, yüz yüze etkileşim konusundaki rahatlıklarının zamanla azaldığını gördüm. Bu bakımdan birbirimizle etkileşim kurma ve ilişki kurma yeteneğimiz azalıyor. Bu bizim sosyal kasımızdır ve kullanmadığımız diğer kaslar gibi o da zayıflar." dedi.

ARAŞTIRMADA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz ay Oxford Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir çalışma olan Dünya Mutluluk Raporu, gençlerin daha az mutlu hale geldiğini ortaya çıkardı. Britanya'da en mutlu olanlar yaşlılar, en az mutlu olanlar ise gençler ve orta-altı yaştakiler çıktı. Gençler, sosyal temas sıklığının daha yüksek olduğunu belirtmelerine rağmen, yaşlı nesillere göre daha fazla yalnızlık hissettiklerini bildiriyorlar.

Hükümetleri sosyal medyayı düzenlemeye çağıran Dr. Murthy, gençlerin ruh sağlığı konusunda ABD ile İngiltere arasında pek çok benzerlik bulunduğunu söyledi.

Uzman, "Kişisel sosyal etkileşimin olmaması, her zaman güvenebilecekleri, konuşabilecekleri veya kendileri gibi olabilecekleri insanlara sahip olmadıkları anlamına geliyor ve bu kısım özellikle gençlerin hissettiği yalnızlık ve izolasyona katkıda bulunuyor."

“Sosyal medya ve teknoloji, bazı açılardan bağlantıyı kolaylaştırıyor ancak aynı zamanda eskiden yüz yüze olan birçok şeyin yerini de çevrimiçi bağlantıyla değiştiriyor ve bu, temelde farklı bir bağlantı kalitesidir ve mutluluğumuz üzerinde farklı düzeyde bir etkiye sahiptir." şeklinde konuştu.

Aktivistler çocukların ruh sağlığını korumak için sosyal medyaya kısıtlama getirilmesi çağrısında bulunuyor. Öldürülen genç Brianna Ghey'nin annesi Esther Ghey, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik akıllı telefonlarda sosyal medya uygulamalarının yasaklanması çağrısında bulundu. Ayrıca çocukların akıllı telefonlarda çok fazla vakit geçirmesinin tehlikeleri konusunda bir halk sağlığı bilinçlendirme kampanyası yapılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar telefon kullanırken ideal ekran süresinin günde iki saati aşmaması gerektiğini belirtiyor.