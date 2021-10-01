Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli törenle atıldı

Avrupa Komisyonu tarafından 900.000 Euro değerinde bir altyapı projesi olan ‘‘Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı.



Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi projesinin tamamlanmasıyla Maronit toplumu ve diğer topluluklar, eğitim, gençlik aktiviteleri, konferans, toplantı ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenebileceği bir merkeze kavuşmuş olacak.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, AB tarafından finanse edilen önceki restorasyon ve iyileştirme projeleri halihazırda Kormacit/Kormatikis’in sosyal ve kültürel mirasını yeniden canlandırmaya katkı sağladığı belirtildi.



UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) projesi kapsamında desteklenen bu yeni merkezin misyonu ise “Kıbrıs’taki yerel toplumların uyumlaştırılmasına ve bir arada var olmalarına hizmet” olarak açıklandı.

Kıbrıs Maronit toplumu için tarihi bir gün

Etkinlikte bir konuşma yapan Maronit Milletvekili John Mousas, “Kıbrıs Maronit toplumu için tarihi bir gün. Dayanışma Merkezi, özellikle genç nesillere ve karşılıklı anlayış ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine odaklanarak, birleşik ve refah bir Avrupalı Kıbrıs'ı teşvik etme amacına hizmet edecektir. Bu Merkez ayrıca tüm topluluklar ve tüm Kıbrıslılar arasında iş birliği ve dayanışma için bir köprü görevi görecektir. Hedef, önümüzdeki Eylül ayından itibaren anaokul ve ilkokulun yeni binada faaliyete geçmesidir. Sınıfları, yurtları, yemek ve konferans salonu ile 72 çocuğa hizmet verilebilecektir”ifadelerini kullandı.

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01/10/2021 10:10