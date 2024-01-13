Kormacite Güney Kıbrıs’tan top protokol ziyaret

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13/01/2024

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Kormacite Güney Kıbrıs’tan top protokol ziyaret

Rum First Lady Kormaciti ziyaret ederek, Maronit Halkı ile bir araya geldi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi First Lady Philippa Karsera, Kuzey Kıbrıs’a geçerek, Maronit Köyü Koruçam’a sürpriz bir ziyaret yaptı.

Kasap Yorgo Restoran Sahibi Maria Skollou’nun paylaşımıyla gündeme gelen ziyarette First Lady, Maronit Halkı ile buluştu.

Yemek yiyen Karsera, Kiliseyi ziyaret etti, bazı etkinliklere katıldı

First Lady, günü Nice Day güzel gün diye özetledi

13/01/2024 21:12
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TAGS: Maronit, Philippa Karsera, Kuzey Kıbrıs
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