Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi Temel Atma Töreni Yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun projesi olan Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen, UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) projesi kapsamında desteklenen ve 900 bin Euro değerinde bir altyapı projesi olan Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’nin temel atma töreni bugün yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa, bu merkezin oluşturulmasının Maronit toplumunun bir vizyonu olduğunu belirtti.

Rozsa, “Kormacit/Kormatikis Dayanışma Merkezi, bir gelecek vizyonunu temsil etmektedir. Bu gelecek, uzlaşı ve bir arada var olma için çabalayan, çok toplumlu bir Kıbrıs’ı teşvik eden bir gelecektir” dedi.

Maronit Milletvekili John Mousas ise, bugünün Kıbrıs’taki Maronit toplumu için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği’ne teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte söz alan UNDP LIF Proje Yöneticisi Alexandre Prieto ise, UNDP’nin 20 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemleri desteklemeye yönelik çalıştığının altını çizdi. Merkezin Kıbrıs’taki tüm toplumlardan genç insanları bir araya getirme fırsatı sunacağını belirten Prieto, “Bu projeyi, özellikle genç insanlar arasında güven tesis edecek ve iş birliğini artıracak bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasında, projenin tamamlanmasıyla Maronit toplumu ve diğer toplulukların eğitim, gençlik aktiviteleri, konferans, toplantı ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenebileceği bir merkeze kavuşmuş olacağı belirtilerek, merkezin Kıbrıs’taki yerel toplumların uyumlaştırılmasına ve bir arada var olmalarına hizmet etme misyonunda olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Maronit toplumunun tasarımı tamamlanan ve inşaat çalışmalarına yeni başlanan merkezi yönetmekle sorumlu yeni bir dernek kurma sürecinde olduğu da bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 14:17