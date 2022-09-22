Korniliu’dan Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş konusunda açıklama

Güney Kıbrıs’ın, Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş yapılacağına dair haberleri yalanlanmasıyla birlikte “rahat bir nefes aldığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, Milliyet gazetesinde çıkan ilgili haberin ardından Rusya’nın bu konudaki tezini netleştirmesi ve bu yönde eylemler yapılmayacağının garanti altına alınması için harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, konuyla ilgili açıklamasında gazetedeki haber çıkar çıkmaz gerek ülke içinde, gerekse Moskova nezdinde girişim yaparak, böyle bir şeyin olmayacağı ve Rusya’nın Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunun değişmediği konusunda teyit aldıklarını söyledi.

-Osadchiy bakanlığa çağrıldı

Korniliu, yine de Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’i dün, böyle bir şeyin olmayacağına dair daha üst düzey teyit almak üzere bakanlığa çağırdıklarını kaydetti.

Habere göre Korniliu, Osadchiy’nin kendilerine, Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş gerçekleştirileceğine dair haberin gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir atmosferde, Rusya aleyhindeki yaptırımlar söz konusuyken, bazı kişilerin Rusya-Türkiye arasında daha sıkı ilişkiler oluşmasından dolayı böyle bir fırsat doğabileceğini düşündüklerini söylediğini belirtti.

Korniliu, Osadchiy’e Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki tezleri, özel danışman atanması ve Güven Yaratıcı Önlemler ile ilgili yeniden bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Bu arada, Sigmalive’in web sayfasında yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında, New York’ta yapılması planlanan ve doğrudan uçuş meselesinin de ele alınmasının beklendiği görüşmenin iptal edildiği açıklandı.

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22/09/2022 11:25