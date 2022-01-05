Köroğlu: Değişimlere ayak uydurabilecek vizyon sahibi kişilere ihtiyaç vardır

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak genel seçimlerde Halkın Partisi’nden Lefkoşa bölgesinden 4’ncü sıradan milletvekili adayı Teksen Köroğlu, “Sorunların artarak biriktiğini gördüm.

Benim kendi çocuğum da dâhil çocuklarımız, gençlerimiz yarınlarına umutla bakamıyorsa,

ben huzurla köşemde oturamazdım. Yönetimde ve siyasette ses verilmesi için aday oldum” dedi.

Yıllarda, sivil toplum örgütlerinde mücadele ederek hizmetler veren, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu’nda büyük mücadeleler ve güzel işlere imza atan Teksen Köroğlu başarılı işleri güzel projeleri hayata geçirip devam ettirmek için halktan destek istediklerini söyledi.

Yıllardır halk sağlığı ve çevre konusunda yapılan yanlışları düzeltmek için yetkililere gittiklerini belirten Teksen Köroğlu, “Bakanlar bizi kabul edip alıp kucaklıyorlardı. Onlara hazırladığımız güzel projeleri veriyorduk. Her şeyin çok güzel olduğunu söylüyorlardı. Ancak, kapıdan çıkınca büyük emeklerle uzmanlarla hazırlanmış projeler hayata geçmiyordu” dedi.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2022 22:21