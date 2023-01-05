Köroğlu: Halk fakirleştiriliyor ve sağlığıyla oynanıyor

Halkın Partisi MYO Üyesi Teksen Köroğlu “Vatandaş evine et, süt götüremiyor. Zamlar çığırından çıktı, halk git gide fakirleştiriliyor. Halkın sağlığıyla oynanıyor” vurgusu yaptı. Zamlardan dolayı halkın sağlığıyla da oynandığını söyleyen Köroğlu “Vatandaş evine et götüremiyor, süt götüremiyor çocuğunu dengesiz ve sağlıksız şekilde yetiştiriyor. Halkın sağlığıyla oynanıyor. Temizlik ürünleri de inanılmaz şekilde zamlanıyor hijyen de kalmayacak artık. Vatandaş gıdadan mı, hijyenden mi havadan mı sudan mı feragat etsin?” diye sordu. Halkın Partisi MYO Üyesi Teksen Köroğlu, Ada TV’de Yalçın Cemal’in hazırlayıp sunduğu programın konuğu oldu.

“VATANDAŞ BELEDİYELERDEN BEDELİNİ ÖDEDİĞİ HİZMETİ ALAMIYOR”

Gerçekleşen yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Köroğlu “Merkezi yönetimler büyük öneme sahiptir. Biz Halkın Partisi olarak merkezi hükümetin meclisteki kötü yönetimini görünce sine-i millet kararını aldık ve halkımıza döndük. Bunun ardından bir Belediyeler Reformu yapıldı ama mahkemelik oldu. Belediye seçim tarihi mahkemenin ardından ana muhalefet ve iktidarın anlaşmasıyla gerçekleşirken büyük gölge düştü. Reform yapılmalı mıydı evet yapılmalıydı ama ortak akılla, görüşler alınarak yapılmalıydı. 28 belediyenin 25’i şu anda batık. Belediyecilik hizmetleri bir kaç tanesi haricinde hiç iyi değil. Vatandaş bedelini ödediği hizmeti alamıyor. Belediye seçimlerinde toplum tarafından genelde bireysel kişilikler tercih edildi. Ama bazı partiler bunu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Halkımız daha çok bireysel kişiliklere oy verdi” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET YEREL YÖNETİMLERE DE PARTİZANLIĞI GETİRDİ”

Belediyelerin batık durumda olduğunu ve bunu kimin karşılayacağının henüz belli olmadığını söyleyen Köroğlu “Bunu merkezi hükümet mi karşılayacak? Hükümetin durumu zaten ortadayken yerel yönetimlere nasıl destek olacaklar? Merkezi hükümet yerel yönetimlere de particiliği getirdi ve maalesef kadrolarına militanları alarak şişirdiler ve belediyelerin batmasına kadar götürüldü. İçinden çıkılmaz bir hale geldiği için de sayıda değişikliğe gidildi” dedi.

“DEVLETİNİ, VATANDAŞINI DÜŞÜNEN ORTAK AKILLA ÇÖZÜMLERİNİ MASAYA KOYAR”

Yerel seçimlerde hükümetin ittifakının tutmadığını söyleyen Köroğlu “Ne hükümetin ne muhalefetin ittifakı tutmadı. Vatandaş kişilere oy verdi. Hükümet tamamen algıya oynuyor ama farkında değiller ki halk bundan usandı. Devleti mi seviyorsunuz? Vatandaşı mı düşünüyorsunuz? O zaman bir araya gelip yüzleşelim, ortak akılla sorunların çözümlerini masaya koyarak yapalım” dedi. Seçimlerin ardından ortaya çıkacak kaosların olduğunu belirten Köroğlu “Zaman boşa harcanıyor. Vatandaşın, devletin, kamunun sorunları hasır altı ediliyor. Seçimler denildi o da bitti ama bir çözüm getirilmedi. Hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

“HALK GİT GİDE FAKİRLEŞİYOR”

Asgari ücret artışı konusuna da değinen Köroğlu “Bunu artırmak bir çözüm değil. Hayat Pahalılığından dolayı bir anlamı yok. Bir kaç gün içerisinde eriyor ve halkımız git gide fakirleşiyor. Zamlar çığırından çıktı ama hükümet hiç bir şey yapmıyor. Denetim bile yok. Fonlarda indirim yapın çağrısı yaptık buna rağmen bir çalışma yapılmıyor. Asgari ücretin artışı tek başına yetmez. Anormal fiyat artışları vatandaşı iyice yıpratırken bugüne kadar böylesine bir dönem yaşamadık” şeklinde konuştuk.

“GIDADAN MI, HİJYENDEN Mİ FERAGAT EDECEĞİZ? HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Zamlardan dolayı halkın sağlığıyla da oynandığını söyleyen Köroğlu “Vatandaş evine et götüremiyor, süt götüremiyor çocuğunu dengesiz ve sağlıksız şekilde yetiştiriyor. Halkın sağlığıyla oynanıyor. Temizlik ürünleri de inanılmaz şekilde zamlanıyor hijyen de kalmayacak artık. Vatandaş gıdadan mı, hijyenden mi havadan mı sudan mı feragat edeceğiz? Bu ülkeyi kötü duruma düşüren meşruluğu bile tartışılan hükümet orada oturuyor. Eğitimde, sağlıkta hiçbir çaba gösterilmiyor gösterilmediği gibi daha da kötüye gidiyoruz” dedi.

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05/01/2023 11:25