Köroğlu: Siyasetteki kirliliği silip temiz ve güvenli bir siyaset getireceğiz

Lefkoşa’dan Halkın Partisi’nden 4’ncü sıra adayı Teksen Köroğlu, kirletilen siyaset ile insanların siyasete güveninin kalmadığını, devlet ve Meclis’e olan güvenin yitirildiğini belirtti.

Bunun geri gelmesi için halkın bir umut ışığı olarak Halkın Partisi’ni gördüğünü anlatan Teksen Köroğlu, aktif siyasete halkı ve devlet için çıkmaya karar verdiğini belirtti.

Halk sağlığı ve çevre ile ilgili çok çalışmalar yaptığını anlatan Teksen Köroğlu, ülkeye petrol tesisi kurulmasını engellediklerini ve Beş yıl önce yanan devlet laboratuvarının yerine yenisinin yapılmadığını Veteriner Dairesi yanına sığıntı gibi laboratuvar hizmeti verildiğini ifade etti.Akredite olmuş bir Devlet Laboratuvarını bile yakıp bu hallere düştüğünü söyledi

Ülke bir yangın yerine döndü

Ülkenin bir yangın yerine döndüğünü anlatan Köroğlu, her şeyin çıkmaz sokağın üzerine itildiğini ve bu algının yaratılmaya çalışıldığını kaydederek, doğruların anlatılması halinde karşı tarafın gücendiğini de belirtti.

Değişimlere ayak uydurabilecek vizyon sahibi kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Köroğlu, çağa ve ülkeye uygun plan ve projeler yapılıp yönetimlere götürülse bile eski sistem değişmediği sürece bu ülkede bir şeyin değişmeyeceğini belirtti.

“Sağlık sistemimizin temel sorunları bellidir.Sağlık sistemi popülizm temelli ve oy kaygısına dayanan bir yapıda şekillendirilmiş olmasıyla çıkar ilişkisinden dolayı görevlendirmeler yapılıyor. Düşünce temeli çarpık bakanlık yönetiyoruz ve sağlık en önemli konulardan bir tanesidir. Rant lobilerinin çok büyük etkisi ile sağlığımızı düzeltemiyoruz. Pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Yönetimdeki beceriksizliklerden bu günlere geldik. Sistem bozuk olduktan sonra içerisine ne kadar koyarsanız koyun tamamen bir makyaja dönüşüyor” dedi.

Çok üniversite değil kaliteli eğitim önemli

Köroğlu, “Bugün biz bir üniversite adası olma hayalindeyiz. Ama, üniversite artırmak yerine kaliteyi ön planda tutmamız gerekiyor. Eğitimde Kalite olmadıktan ,öğrenci memnuniyeti sağlanamadıktan sonra bir şey fark etmiyor” dedi.

Devletin de devlet okullarını düzenlenmesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın bu kadar zor olmaması gerektiğini kaydeden Köroğlu, devletten değerli öğretmenlerin emekliye ayrıldıktan sonra özel sektördeki eğitim kurumlarına gittiğini ve işlerin hep rant ve çıkarlara dayandırıldığını belirtti.

Ülkenin düzelmesine eğitim Bakanlığı’ndan başlanmalı

Eğitim Müfettişi olan rahmetli Abim Ahmet Köroğlu, “Bu ülkeyi düzeltmek isterseniz önce eğitim bakanlığından başlayıp eğitimi düzelteceksiniz” dediğini anımsatan Teksen Köroğlu, “ Biz eğitimli insanlarla yücelebiliriz. Eğitim sistemimizi yeniden yapılandırarak eksik olan her bölgemize okullar açılması gerekir. Genç beyinler göç ediyor onları kazanmamız gerekiyor. Yüksek eğitimli beyin göçü yaşamaktayız.. Benim beyinlerim üniversite mezunlarım güneye işçi olarak gidiyor. Birçok genç beyin ise yurt dışına okumaya gidiyor ama sonra ülkeye gelmiyor. Hangi milliyetçilikten bahsediyorlar” dedi.

Ülke insanı ekonomik dar boğazın eşiğindedir

Ekonomik krizde insanların büyük bir darboğaza girdiğini anlatan Köroğlu, “Denetimin ‘d’ si bile yok. Çözümler vardır imkansız bir şey değildir. Halka algı yönlendirmeleri ile bunların imkansız olduğunu sunuyorlar ve vatandaşın özgür iradesi ile seçim yapmasını da engelliyorlar. Bu siyasetin bir taktiğidir.

Vatandaşımıza yıllardır bir gıda güvenliği mi bile sağlayamadıklarını, etiketleme ile ilgili emirnamelerin yıllar önce çıkarılmış olmasına rağmen uygulanmadığını gördük.

Ürünü çıkaran etiketini üzerine koyması detay vermesi gerekir ama sistem yok” dedi.

Yönetimdekilerin şikayetlerin çözümünü bulması gerekirken bunun yapılmadığını anlatan Köroğlu, “Ne seçersek onun meyvesini yeriz. Halkın doğru kararı vermesi gerekir. Halkın en önemli silahı seçimdir. Hiçbir insan mükemmel değildir. Biz konuları masaya yatırıp dialog ortak akıl ve çözüm önerileri ile sorunları çözeceğiz. Bunların çözümsüzlüğü olsa bu yola girmezdim. Devletimize değerlerimize sahip çıkarsak birlik beraberlik içinde bu günleri de atlatıp ülkemize insanımıza yakışan güzel günlerin geleceğine inanıyorum” dedi.

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13/01/2022 17:56