Köroğlu: Yok oluşun girdabına sarıldık gidiyoruz

Halkın Partisi’nden Lefkoşa 4. sıra milletvekili adayı Teksen Köroğlu, Halkın Partisi’nin memleketine karşı umudunu kaydetmemiş insanları bir araya getiren ve kötü yönetimleri hükümetlerin yaptıkları yanlışlara panzehir olacak tek parti olduğunu söyledi.

Köroğlu, atalarımızın bu toprakları vatan yapmak için uzun yıllardır verdikleri mücadeleye yakışan bir devlet yapısını halka hep birlikte yaşatacaklarını kaydetti. Ülkemizde 47 yılı aşkın bir süredir oluşturulan sistemin. Bu yönetim anlayışının ülkemizi içinden çıkılmaz hale getirdiğini anlatan Köroğlu şöyle devam etti:

Size refah ve mutluluğu yaşatacak adaylara oy verin

Bu günlerde sistemin ve yönetim anlayışının nasıl çöktüğünün görüldüğünü ifade eden Köroğlu, seçimleri değil halkın ve gelecek nesilleri düşünerek mutluluğu yakalayabileceği adaylara oy vermesini istedi.

Köroğlu, sistemin genelinde zincirleme yaşanan eksiklerin ve aksaklıkların bir bütün olarak değerlendirildiği zaman parça parça değil bütünü ile koordineli bir çalışma ve işbirliği ile tıpkı bir arabanın motoru gibi ahenk içinde çalıştırılması halinde ülkedeki kötü yönetim ve sistemin düzelmesine çara olacağını söyledi.

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21/01/2022 23:11