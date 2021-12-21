Koronada yeni aşı umudu: AB ilaç düzenleyicisi onay verdi!

Protein bazlı yeni Koronavirüs aşısı Nuvaxovid'in Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay alması büyük sevinçle karşılandı.

Merkezi ABD'de bulunan Novavax firmasının Kovid-19'a karşı ürettiği aşının kullanılmasını tavsiye eden EMA'dan yapılan açıklamada, 'Nuvaxovid' adlı aşının 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılabileceği duyuruldu.

EMA'nın kararının ardından Novavax'ın ürettiği Aşı, Kovid-19 hastalığına karşı AB ülkelerinde kullanımı tavsiye edilen 5. aşı oldu. AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretiliyor.

Haber, Omicron varyantının büyük bir hızla yayıldığı ve yeni kısıtlamalara sebep olduğu Avrupa için yeni bir umut olarak nitelendirildi. Yeni aşının özellikle bugüne kadar kullanılan aşılar konusunda kafa karışıklığı yaşayan ve aşı olmayı reddeden başta Almanya olmak üzere AB üyyesi ülkelerdeki kişileri aşıya ikna edebileceği konuşulmaya başlandı.

ABD'li biyoteknoloji firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye geçtiğimiz ay başvuru yapmıştı. İki doz olarak uygulanması düşünülen aşının EMA'nın açıklamasının ardından yeni yılla birlikte Avrupa ülkelerinde kullanımı başlayacak.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2021 15:03