Koronadan ölen öğretmenin bebeği sezaryenle kurtarıldı

Çankırı'da bir öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hamile olduğu 7 aylık bebeği ise sezaryen ile alındı. Bebeğin sağlık durumu iyi

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27/04/2021

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Koronadan ölen öğretmenin bebeği sezaryenle kurtarıldı

Çankırı'da koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile öğretmen Tuğba Bekel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, bebeği ise sezaryenle alındı.

Kentteki özel okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Bekel, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bekel, 8 Nisan'da Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dün akşam sağlık durumu ağırlaşan Bekel, bebeği sezaryenle alındıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, kuvöze konuldu. Tuğba Bekel'in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

27/04/2021 16:04
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TAGS: Çankırı Devlet Hastanesi, Tuğba Bekel, Çankırı, koronavirüs
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