Koronavirüs 2021 Tokyo Otomobil Fuarı'nı da vurdu
2020 yılında yapılacak dev otomobil fuarlarını vuran koronavirüs salgını 2021 yılı içinde etkilerini göstermeye başladı. 15 Aralık'ta yapılması Tokyo Otomobil Fuarı iptal edildi.
24/12/2020
Koronavirüs salgını nedeniyle Paris, Frankfurt ve Cenevre Otomobil Fuar’larından sonra 2021 Tokyo Otomobil Fuarı da iptal edildi.
Kapıları kapalı olacak fuar dijital olarak ziyaretçilere açık olacak.
Fuar için bilet alan kişilerin para iadelerinin yakın zamanda başlayacağı belirtildi.