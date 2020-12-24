Koronavirüs 2021 Tokyo Otomobil Fuarı'nı da vurdu

2020 yılında yapılacak dev otomobil fuarlarını vuran koronavirüs salgını 2021 yılı içinde etkilerini göstermeye başladı. 15 Aralık'ta yapılması Tokyo Otomobil Fuarı iptal edildi.

ads
24/12/2020

ads
Koronavirüs 2021 Tokyo Otomobil Fuarı'nı da vurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle Paris, Frankfurt ve Cenevre Otomobil Fuar’larından sonra 2021 Tokyo Otomobil Fuarı da iptal edildi.

Kapıları kapalı olacak fuar dijital olarak ziyaretçilere açık olacak. 

Fuar için bilet alan kişilerin para iadelerinin yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

24/12/2020 10:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Tokyo Otomobil Fuarı, Koronavirüs
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.