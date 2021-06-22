Koronavirüs Almanya'nın nüfusunu eritti

Almanya'da nüfus 2011'den beri ilk kez gerileme kaydetti. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre ülke nüfusu 2020 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 12 bin gerileyerek 83,2 milyon oldu. Almanya'da nüfus 2011-2019 yılları arasında düzenli artış göstererek 80,3 milyondan 83,2'ye yükselmişti.



Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl nüfusta kaydedilen azalmada net göç rakamları ile ölüm ve doğum oranları arasındaki fark olmak üzere iki faktörün etkili olduğunu bildirdi. Buna göre ülkeye göç edenlerin sayısından ülkeyi terk edenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen net göç 2019'da 294 bin iken bu rakam 2020'de 209 bine geriledi.

Ölümlerin sayısından doğan sayısının çıkarılmasıyla elde edilen fark ise 2019'daki 161 binden 2020'de 212 bine yükseldi. Geçen yıl doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre 5 binlik azalmayla 773 bin olurken pandeminin de etkisiyle ölenlerin sayısı 46 bin kişilik artışla 986 bine yükseldi.



Almanya'da 1972 yılından bu yana ölümlerin sayısı doğumların üstünde olmasına rağmen göç faktörü sayesinde nüfusta artış kaydedilebiliyordu.



YAŞLILARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Corona virüs pandemisi nedeniyle ölüm oranlarındaki yükselmeye rağmen 2020'de yaşlıların sayısındaki artış devam etti. 80 yaş üstündekilerin sayısı yüzde 4,5'lik artışla 5,9 milyona ulaştı. 60-79 yaş grubundaki kişilerin sayısı ise yüzde 0,5'lik hafif artışla 18,2 milyona yükseldi.

Buna karşılık 20-59 yaş arasındakilerin sayısı yüzde 0,4 azalarak 43,7 milyona geriledi. Sayıları yaklaşık 15,3 milyon olarak kaydedilen çocuk ve gençlerin sayısında ise kayda değer bir değişiklik olmadı. Ülke genelindeki yaş ortalaması yüzde 0,1'lik artışla 44,6'ya yükseldi.



"NÜFUSTA DARALMA KAÇINILMAZ"

Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü,önümüzdeki yıllarda ölüm sayılarının artmaya devam edeceği ve anne adaylarının sayısının azalacağı tahmininde bulunarak gelecekte Alman nüfusunda daralmanın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.



Enstitü tahminlerine göre büyük krizler ve savaşlar yaşanmaması durumunda Alman nüfusu 2060 yılında zayıf göç oranlarıyla 67,6 milyon, güçlü göç oranlarıyla 76,5 milyona gerileyecek.



Nüfustaki gerilemenin en çok çalışma yaşındaki nüfusta gerçekleşmesi öngörülüyor. 20-64 yaş grubundakilerin sayısının 2020'deki 43,7 milyondan 2060'da 34-38 milyona gerileyeceği tahmin ediliyor.

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22/06/2021 09:42