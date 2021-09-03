Koronavirüs depresyonuna yeni reçete: Müze gezisi

Brüksel’de doktorlar, koronavirüs nedeniyle stres yaşayan ve depresyon belirtileri gösteren hastalar için yeni bir tedavi denemesi başlattı. Doktorlar hastalara reçete olarak 5 kamu müzesi gezisi yazmaya başladı. Reçeteyle müzeler ücretsiz gezilecek.

Brükselli doktorlar COVID-19 stresi için müze ziyaretleri önerecek.

Belçika başkentinin en büyük hastanelerinden biri olan Brugmann hastanesinde stres tedavisi gören hastalara, şehirdeki beş kamu müzesine ücretsiz ziyaret imkanı sunulacak.

Pilot uygulamanın sonuçları, tükenmişlik semptomlarını ve diğer psikiyatrik sıkıntı biçimlerini hafifletmede başarılı olursa girişimin daha da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kanada’daki uygulamadan ilham alındı

Brüksel'deki Kültürden Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Delphine Houba, Kanada'nın Quebec kentinde, doktorların hastalara yılda 50'ye kadar müze ziyareti önermesiyle ilgili bir plandan ilham aldığını söyledi.

Brüksel pilot uygulamasında, Brugmann hastanesindeki bireylere ve yatan hasta gruplarına refakatli ziyaretler önerilecek.

Bu habere tepkiniz:



03/09/2021 10:13