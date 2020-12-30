Koronavirüs Eğlenceyi Durdurdu

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı ek tedbir uygulanacağını açıkladı.

Alınan kararlar çerçevesinde 29/12/2020 tarih ve 237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verildi.

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30/12/2020 16:04