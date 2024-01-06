Koronavirüs hasta sayısı 3 bin 600’ü aştı

Rum Sağlık Bakanı Popi Kanari koronavirüs hasta sayısının 3 bin 600’ü aştığını açıkladı, yeni koronavirüs talimatını uygulamaya koydu.

Alithia’nın haberine göre, Popi Kanari koronavirüsün son haftalarda yayılma gösterdiğini ve geçen Perşembe gününe kadar hasta sayısının 3 bin 600’ü aştığını, okulların açılacağı pazartesi günü itibarıyla hasta sayısında artış olabileceğine dikkat çekti.

Seyyar aşı birimlerinin devreye sokulduğunu, okulların açılması öncesinde halka tavsiyeler verilmekte olduğunu belirten Kanari yeni talimatın hastane, yaşlı bakım evleri, kapalı ortamlar, klinik ve diş kliniklerine girişlerde artık 72 saat değil 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test öngördüğünü söyledi.