Koronavirüs hastalarına 'kan sulandırıcı' öneriliyor mu?

Hastanede tedavi gören COVID hastalarına kan sulandırıcı ilaçlar veriliyor. Ancak hastalığı hafif atlatan kişilerde bu ilaçlar hem etkili olmuyor hem de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde alınması gerekiyor.

Koronavirüs salgınında kanı sulandıran ilaçların kullanımı arttı. Koronavirüse yakalananlar, hastalığı ağır geçirmemek için bu ilaçlara yönelmeye başladı.

Pandemi süresince toplumda kafa karışıklığı yaşanan en önemli konuların başında gelen kan sulandırıcılar, doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gereken ilaçlar kategorisinde çünkü ciddi kanamalara neden oluyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, COVID-19'u ayakta geçiren hastaların herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanmalarına gerek olmadığını söyledi.

"Kan sulandırıcı ilaçlar rastgele kullanılmamalı"

Yapılan araştırma, kanı sulandıran ilaçların rastgele kullanımının zararlı olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmanın büyük olduğunu ve dergide yayınlandığını belirten Prof. Dr. Özdemir, " Hastalığa aspirinin hiçbir etkisinin olmadığı gözleniyor. Bunun yanında aspirinin kanama yaptığı gösteriliyor. Dolayısıyla COVID-19'a yakalanan hastalarımız iyi gelir diye düşünüp bu ilacı kullanmasınlar" dedi.

"Hastaneye yatmış olanlara bu ilaçları veriyoruz"

Sadece yatarak tedavi gören koronavirüs hastalarında bu ilaçların kullanılması gerekiyor.

Kalp rahatsızlığı olanların ise kan sulandıran ilaçları mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekiyor.

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11/04/2022 17:36