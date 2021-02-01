Koronavirüs, hücreleri kolesterol sayesinde istila ediyor

ABD’de Princeton Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, yeni tip koronavirüsün hücrelerin koruyucu zarını aşmak ve vücudu istila etmek için kolesterole ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bilim insanları, bu nedenle statin ve benzeri kolesterol düşürücü ilaçlarlar kullanan insanların, Covid-19'a karşı daha güçlü durumda olabileceğini ifade etti.

Princeton Üniversitesi’ne bağlı faaliyet gösteren Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nden (HHMI) bilim insanları, koronavirüsle mücadelede kolesterolün en büyük engellerden biri olduğunu ortaya koydu. Profesör Doktor Clifford Brangwynne liderliğinde yapılan çalışmada, koronavirüsün hücrenin koruyucu zarını geçmek için bir yağ molekülü olan kolesterolden yardım aldığı görüldü.

FAZLA KOLESTEROL DAMARLARI TIKIYOR



Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğer olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipide (yağ molekülü) deniliyor. İnsan vücudunun sağlıklı hücreleri oluşturabilmesi için hücre zarlarının yanı sıra bazı hormonlar ile D vitamininin oluşturulmasında kullanmak üzere belirli bir miktar kolesterole ihtiyacı bulunuyor. Kolesterol suda çözünmediğinden, kana kendi başına geçemiyor ve tek başına vücuda dağıtılmıyor. Kolesterolün taşınmasına yardımcı olmak için karaciğer tarafından lipoproteinler (LDL) üretiliyor.

Ancak, kolesterol değerleri kanda yüksek seviyelerde bulunduğu zaman hem damarlarda sertleşmeye hem de kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine neden oluyor. Zaman içinde büyüyen bu birikintiler, damarlardan yeterli miktarda kan akmasını zorlaştırarak çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor.

KOLESTEROL KORONAVİRÜSÜN HÜCRELERE GİRMESİNE NEDEN OLUYOR

Brangwynne ve ekibi, damarları tıkayan kolesterol birikintilerinin koronavirüsün hücreleri açıp içeri girmesine ve çoğalmasını sağladığını keşfetti.



“BioRxiv” adlı web sitesinde ön baskısı yayımlanan çalışmanın başyazarı Brangwynne,“Kolesterol, hücreleri ve koronavirüs dahil bazı virüsleri çevreleyen zarların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden enfeksiyon için bu kadar önemli olması mantıklı” ifadelerini kullandı.

KOLESTEROL İLAÇLARI COVİD-19'A KARŞI KORUYABİLİR



Diğer taraftan, araştırmanın yazarları, çalışmanın bulgularının statin olarak bilinen kolesterol düşürücü ilaçları alan Covid-19 hastalarının neden daha çabuk iyileştiğini açıklayabileceğini söyledi. Bilim insanları, statin ilaçlarının koronavirüsün kolesterolü reddetmesini sağlayarak hücrelere girmesini engellediğini öne sürdü.

COVİD-19'A KARŞI MÜCADELEDE YENİ BİR ADIM

Bununla birlikte Brangwynne, kolesterolün öneminin keşfinin bilim insanlarının, çoğu insan aşılanana kadar Covid-19'u tedavi etmek için yeni önlemler geliştirmesine yardımcı olabileceğini aktardı.



Çalışma ayrıca. Covid-19 hastalarının akciğerlerinde bulunan dev bileşik hücrelerin oluşumuna ışık tutuyor. Bilim insanları yaptıkları kolesterol deneylerinde, mikroskop altında benzer mega hücrelerin ortaya çıktığını gördü.

COVİD-19'UN OLUŞTURDUĞU MEGA HÜCRELER İLK KEZ DETAYLI BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan, Brangwynne’ın deneyleri sürerken ekibi tuhaf bir şey fark etti. Hücreler, bir kaseye kırılmış yumurtalar gibi içeriklerini birbirine dökerek birbirlerini yutmaya devam ettiler. Mikroskop altında ortaya çıkan ve sinsitya olarak bilinen bileşik hücreler, kas ve plasenta gibi dokularda ve bazı viral hastalıklarda görülüyor.





Araştırmada yer almayan HHMI Janelia Araştırma Kampüsü grup lideri Jennifer Lippincott-Schwartz, "İnsanlar koronavirüsün sinsitya yaratacağını zaten biliyordu, ancak araştırmacılar süreci güzel bir şekilde görselleştirebildi. Hücre-hücre füzyonunun kendisi biyolojide gerçekten yeterince çalışılmamış bir alandır. Deneyler muhtemelen hastaların akciğerlerinde bulunan mega hücrelerin nasıl oluştuğunu gösteriyor. Sinsitinin oluşumu, akciğer dokularını tahrip edebildiği ve ölüme yol açabileceği Covid-19 hastalığında çok zararlı olabilir” dedi.



Bununla birlikte, Brangwynne sinsitinin Covid-19’un ilerlemesinde önemli bir rol oynayıp oynamadığının henüz net olmadığını söyledi. Ancak ekibi, kolesterolün sinsiti oluşumuna katkısının keşfinin bilim insanlarının hastalıkla savaşmasına yardımcı olabileceğini vurgulayarak,. "Bulgularımız statinlerin ve benzer tedavilerin potansiyel faydasının altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

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01/02/2021 14:01