Koronavirüs kulağımızı da etkiledi

Koronavirüs salgını, son 1,5 yılda yaşamın her alanı gibi sosyal hayatımızı da derinden etkiledi. Artık insanlarla daha az temas etmeye çalışıyor, mecbur kalmadıkça kalabalıklara karışmıyoruz. Peki bu durum 'kişisel ruh halimizi' nasıl etkiledi? İşte psikolojimiz için en büyük kanıt: Müzik zevkimizin değişimi...

Müzik bin yıllardır insan hayatının bir aynası. Hayatımıza yeni alışkanlıklar girdiğinde, bu hemen dinlediğimiz müziğe de yansıyor. Salgın döneminde, insanlar dışarı çıkmadılar ya da iş yerlerine gitmediler. Önce 'zorunlu' uygulanan karantina birçoğumuz için alışkanlık haline geldi.

Artık evimizde daha çok zaman geçirir hale geldik. Bu durum kulağımıza da yansıdı. Verilere göre içinde bulunduğumuz salgın döneminde yeni trendler de ortaya çıkmaya başladı.

MÜZİK DİNLEME SÜRESİ ARTTI

Spotify verilerine göre, müzik dinleyerek geçirdiğimiz sürenin 24 saate oranı arttı.

İnsanlar koronavirüsle birlikte daha iyi uyumalarını, meditasyon yapmalarını ve mevcut durumdan kopmalarını sağlayan müziklere yöneldiler.

Aynı istatistiklere göre insanlar aileleriyle daha çok zaman geçirdi. Bunun sonucunda da çocuklara da uygun aile tipi müzik ya da aile podcast’leri daha çok dinlenmeye başladı.

Örneğin; koronavirüsün Türkiye'de kendini hissettirmeye başladığı 19-25 Mart 2020 tarihleri arasında;

* Podcast’lere ilgi arttı.

* Ebeveynler müzik ve podcast’leri çocukları için çaldı.

* Müzikseverler daha çok chill müzik (rahatlatıcı) dinledi.

* Kullanıcılar, salgın döneminde, önceki bir aya göre daha çok spor odaklı çalma listeleri oluşturdu ve takip etti.

* Koşu, yoga, doğa sesleri ve meditasyon çalma listeleri arttı.

EVE KAPANDIĞIMIZ GÜNLERDE NOSTALJİYE İLGİ YÜKSELDİ

Hafta sonları dışarı çıkmanın yasaklanmaya başladığı 1-7 Nisan 2020 aralığında kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde yüzde 54 oranında artış yaşandı.

Salgın dönemi müziğin yanı sıra eğitici ve öğretici podcast'lere ilgi de arttı.

*Boyama/resim-temalı çalma listelerinde yüzde 90 artış yaşandı

*Pasta/börek pişirme temalı çalma listelerinin oluşturulmasında yüzde 120 artış yaşandı

*Bahçe/bahçe işleri temalı çalma listelerinin oluşturulması oranı ise yüzde 430 arttı

*Temizlik temalı çalma listelerinin oluşturulması da yüzde 40 yükseldi.

ŞARKILARIN TEMPOSU ARTTI

Koronavirüsle yaşamaya alıştığımız 5 Mayıs-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında da dikkat çeken değişimler oldu. Özellikle 2020 Temmuz'unda kullanıcılar, daha önceki aylara kıyasla daha hareketli ve tempolu müzikler dinledi.

Çalma listelerine göre Nisan ayında 'karamsarlaşan' müzik dünyamız Temmuz ayı ile birlikte 'mutluluğa' doğru evrildi.

KARANTİNA BİTTİNCE...

Araba yolculuklarının başlamasıyla birlikte ise 2020 yazında araba yolculukları ile ilgili çalma listelerinin oluşturulma oranında yüzde 92 artış yaşandı.

Kamp temalı çalma listeleri de 2020'nin Haziran ayından Temmuz ayına kadar olan dönemde yüzde 140 arttı. Bu dönemde başlığında “sıkıntı” ya da “sıkılmak” bulunan 127.000’den fazla çalma listesi oluşturuldu.

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29/10/2021 10:49