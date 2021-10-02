Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak?

DSÖ uzmanı Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.

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02/10/2021

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Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN KONTROL ALTINA ALINACAK?

Maria Neira, aşılama oranı az olan ülkelerde istenilen aşılama çalışmalarının yapılması halinde koronavirüs salgının mart ayında kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Bazı ülkelerde aşı bulma sıkıntısının yaşandığını belirten Neira "Bazı ülkelerde durum hâlâ endişe verici olduğundan, her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

02/10/2021 09:40
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TAGS: koronavirüs, dsö, umut, haberkıbrıs, uzman,
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