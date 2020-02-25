Koronavirüs nedeniyle UEFA ve Şampiyonlar Ligi durdurulabilir!

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs en az 39 ülkeye sıçrar ve Avrupa'da da can alırken, UEFA'dan salgının büyümesi ihtimaliyle ilgili açıklama geldi.

İkinci Başkanı Michele Uva, "Eğer koronavirüs Avrupa çapında büyük bir tehdit haline gelir ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız" dedi.

Uva, EURO 2020 için de şu mesajı verdi:

"EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değişikliğine gitmek istemiyoruz. Ama misafir ülkelerden bir virüse karşı garanti veremezse, şehir değiştirebiliriz."

25/02/2020 16:44